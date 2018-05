Spijbelende Belgische parlementariërs krijgen fors minder loon

Belgische parlementsleden die te vaak afwezig zijn bij commissieoverleg krijgen minder loon. Een wetsvoorstel dat het loon van parlementsleden koppelt aan hun aanwezigheid is unaniem aangenomen.

Wie minder dan 80 procent van de vergaderingen bijwoont, levert 10 procent van zijn loon in. Wie minder dan de helft van de tijd aanwezig is, verliest zelfs 60 procent van zijn loon.

Ver weg van de camera's

Op afwezigheid bij stemmingen in het parlement staan al sancties. In de toelichting bij het wetsvoorstel staat dat de wet bedoeld is om Kamerleden te motiveren ook bij bijeenkomsten van hun commissies aanwezig te zijn. "Het is immers hier dat het gros van het parlementaire werk gebeurt, soms ver weg van de camera's."

Het wetsvoorstel werd in het kader van politieke vernieuwing gezamenlijk ingediend door parlementsleden van coalitie- en oppositiepartijen. "We hebben enkele schandalen gekend, maar ook een Kamervoorzitter die voor heel hoge bedragen bleek bij te klussen bij Telenet", zegt Kamerlid Franky Demon (CD&V) tegen de VRT. "Het is belangrijk om te zeggen dat de meerderheid van de Kamerleden hard en goed werkt, maar we moeten het vertrouwen herstellen."

Andere maatregelen zijn het verplicht melden van contacten met lobbyisten en een verplicht openbaar debat als verschillende parlementariërs vragen hebben over een onderwerp.

De wet treedt pas na de volgende parlementsverkiezingen in mei 2019 in werking. In Wallonië en Brussel kunnen parlementsleden nu al een deel van hun loon verliezen als ze te vaak afwezig zijn bij commissies. In het federaal parlement gaat de regel dus ook gelden. In Nederland geldt geen soortgelijke regel.