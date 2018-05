De ontmoeting aan de frontlijn van de handelsoorlog is begonnen

De Amerikaans onderhandelingspositie is moeilijker in te schatten, omdat er vooral eisen op tafel liggen en nog weinig duidelijk is wat de VS daarvoor over heeft. Het beeld dat de regering Trump tot nu toe op het handelspolitieke wereldtoneel oproept, is vooral verwarrend.

Trumps eerste actie als president was om een handelsovereenkomst op te zeggen met landen in Azië en rond de Stille Oceaan. Later kwam hij erop terug, en zei hij dat er misschien toch wel opnieuw over onderhandeld kan worden.

Hetzelfde geldt voor de instelling van importtarieven voor staal en aluminium: eerst golden ze voor de hele wereld, daarna kwamen er vrijstellingen voor bijna alle belangrijke staalleveranciers van de VS. Behalve dus voor China. Ook Trumps aankondiging dat er strafmaatregelen moeten komen voor China vanwege het misbruiken van Amerikaanse technologie, is nog niet omgezet in concrete daden. De lijst van spullen bestaat voor 85 procent uit onderdelen die veelal worden gebruikt door Amerikaanse bedrijven, en lijken dus vooral ook schade op te leveren voor de VS zelf.

Het gevaar volgens de VS

Tussen de heffingstarieven en dreigementen door klinkt steeds een ander argument uit het Witte Huis: China exporteert meer naar de VS dan andersom, en dat is oneerlijk. Dat is overigens niet alleen een argument dat Trump tegen China gebruikt, maar tegen allerlei landen. En het is waar: feit is dat er jaarlijks een handelstekort is van 375 miljard dollar met China.

Overigens schrijven veel economen dat toe aan een ander feit. Chinezen sparen veel en Amerikanen lenen veel meer, dus is het logisch dat al dat Chinese spaargeld op zoek gaat naar rendement, bijvoorbeeld via investeringen in de VS. Trump heeft zijn onderhandelaars opgedragen om het handelstekort met honderd miljard dollar terug te brengen. Maar de vraag is hoe dat moet.