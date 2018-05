Weer werkonderbrekingen bagagepersoneel Schiphol

Bagagepersoneel op Schiphol gaat vandaag weer staken. Medewerkers van bagage- en vrachtafhandelaars Aviapartner, Menzien Aviation en Swissport houden verspreid over de dag een aantal korte werkonderbrekingen die mogelijk leiden tot vertragingen, meldt FNV Luchtvaart.

Het personeel wil met de stakingen, die per keer maximaal één uur duren, een doorbraak forceren in de cao-onderhandelingen. Bij de bedrijven werken in totaal zo'n 1650 medewerkers. Zij eisen een loonsverhoging van 3 procent met een minimum van 75 euro per maand. Ook willen ze een lagere werkdruk, meer vaste contracten en gezondere werkroosters.

Volgens de vakbond groeit het vliegverkeer op Schiphol snel, maar is de personele bezetting bij de bagage-afhandelaars daar nog niet op aangepast. Dat leidt er volgens de FNV toe dat werknemers op sommige dagen 18.000 kilo aan koffers door hun handen moeten laten gaan.

"Er is nauwelijks tijd om te pauzeren of te herstellen." De gevolgen die worden genoemd zijn nek- en schouderklachten, psychische klachten en ziekmeldingen. "Vrij ernstig dus", zegt de FNV.

'Starre houding'

"De werknemers zijn boos over de starre houding van hun werkgevers", zegt Asmae Hajjari van FNV Luchtvaart. "De werkgevers weigeren al jaren afspraken te maken over een fatsoenlijke loonsverhoging en verlaging van de werkdruk. Werknemers worden niet erkend en gewaardeerd voor het werk dat zij dagelijks uitvoeren."

Bij KLM, de grootste bagageafhandelaar op Schiphol, wordt niet gestaakt.

Afgelopen vrijdag staakte het bagagepersoneel ook al. Toen leidde dat volgens Schiphol niet tot grote problemen. De week daarvoor werden er stiptheidsacties gehouden.