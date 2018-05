Bij een schietpartij in Amsterdam Zuidoost is een dode gevallen. De schoten werden rond 23.10 uur gelost in de Krootstraat. Een mogelijke verdachte is inmiddels aangehouden.

Volgens de politie is nog geprobeerd om het slachtoffer te reanimeren. Een tweede persoon is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd.

De politie heeft de omgeving afgezet voor onderzoek. Over de identiteit van de slachtoffers en de toedracht is nog niets bekend.