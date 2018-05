53 paarden uit Koeweit vieren de zomer in Nederland

Na een vlucht van vijf uur is vanmiddag een vliegtuig met 53 paarden geland op Maastricht Aachen Airport.

De warmbloedpaarden verblijven de komende maanden in ons land om de hitte in Koeweit te ontvluchten. Daar kunnen ze dan niet worden bereden. Door de lagere temperaturen kunnen ze in ons land wel in beweging blijven.

Het was voor de paarden goed te doen in de lucht, vertelt Martijn Peters van de stal waar de dieren naartoe gaan. "Je kunt beter in een vliegtuig vervoerd worden dan in een auto. In de lucht hebben we geen rotondes of stoplichten."

Na de landing in Limburg zijn de paarden in het dierenhotel op het vliegveld medisch gecontroleerd. Daarna gingen ze naar de stal in het dorp Maria Hoop. Vanuit daar worden ze in heel Nederland ingezet voor de fokkerij en de springsport.

'Hoop dat heel Limburg gaat hinniken'

Vorig jaar was er ook al een aantal paardenvluchten op Maastricht Aachen Airport. In juni wordt een nieuwe lading verwacht.

Dat is geen toeval, vindt Jan Janssen van Stichting Limburg Paardensport tegen 1Limburg. "Ik denk dat Limburg dé paardenprovincie van Nederland is. Dat komt door onze uitstekende faciliteiten en ons paardensportbeleid."

"Ik ben heel blij dat we de afgelopen jaren een dynamiek op gang hebben gebracht waarin ik altijd zeg: ik hoop dat heel Limburg gaat hinniken", vertelt Janssen. "Het is een mooie sport en het is een mooi en edel dier. Als het dan ook nog werkgelegenheid oplevert dan maakt ons dat heel gelukkig."