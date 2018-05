Woede en ongeloof over trage zoektocht na zeerovers-tragedie Suriname 

Dinsdagavond op de vergadering van het Visserscollectief ligt kustwacht-commandant kolonel Jerry Slijngard zwaar onder vuur. Hij is uitgenodigd om uitleg te geven over de gang van zaken. Hij geeft toe dat er fouten zijn gemaakt. Terwijl er zaterdagochtend al bij de politie alarm is geslagen, krijgt de Kustwacht-baas pas om half elf 's avonds te horen dat er iets gebeurd is.

Vergeten mee te nemen

Niet eerder dan zondagochtend vaart een schip van de kustwacht uit, maar het moet wegens een defect terugkeren. Het enige andere schip waarover de kustwacht beschikt, vertrekt een paar uur later, maar moet ook terugkeren, deze keer omdat men vergeten is om politiemensen mee aan boord te nemen. Over de 1000 dollar voor helikopter-brandstof kan Slijngard niets zeggen. "Ik ben niet van de politie. Maar het is duidelijk dat we een aantal zaken moeten evalueren."

Een overlevende visser vertelt hoe hij zwaargewond kilometers zwom en de kust wist te bereiken. Zijn gezicht is getaand en verweerd tot onder zijn lange haar en zijn zwarte baard. Met verbeten blik trekt hij in het volle zaaltje zijn shirt uit en toont de kapwonden op zijn armen en rug.

Huilend en radeloos

De nuchtere militair Slijngard krijgt het even te kwaad wanneer Kavita hem huilend en radeloos smeekt om iets te doen. Hij herstelt zich snel. "We zijn nog steeds aan het zoeken en we doen wat we kunnen. En we zullen helpen bij het bergen van de lichamen en professionele steun geven bij het verwerken van trauma's."