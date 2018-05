Dronefanaten bij elkaar in Amsterdam: gaat de drone straks gewassen bestuiven?

De mini-drones hebben volgens De Croon nog een ander voordeel. "Ze zijn hartstikke veilig. Mocht er eentje vallen, dan raakt niemand daardoor gewond. Een drone van een kilo wil je niet op je hoofd krijgen. We denken dat ze echt geschikt zijn om binnen rond te laten vliegen."

Voor het daadwerkelijk zover is, moet er nog wel wat gebeuren, zegt De Croon. "We proberen hem nog kleiner te maken en we zijn bezig om de drones te laten samenwerken. Uiteindelijk is het de bedoeling dat ze heel klein en goedkoop worden, dat je er honderd een gebouw in kunt sturen die allemaal rondkijken. Als er dan één of twee vast komen te zitten, maakt dat niets uit. Die anderen komen dan terug met de beelden. Ik hoop dat de techniek binnen een jaar of drie af is."

En de winnaar is...

Behalve dronetalks en workshops was er bij het festival in Vondel CS natúúrlijk ook aandacht voor de waanzinnige beelden die drones kunnen maken. Bijna 300 filmmakers van over de hele wereld, amateurs en professionals, stuurden hun film in om te vertonen - een jury koos de drie allermooiste. Dit zijn ze: