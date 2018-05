Zwarte Starbucks-arrestanten schikken met de gemeente Philadelphia

De gemeente Philadelphia heeft een schikking getroffen met twee zwarte Amerikanen die waren gearresteerd toen ze niets bestelden in een filiaal van Starbucks. Philadelphia betaalt de mannen het symbolische bedrag van 1 dollar en belooft tegelijkertijd om een project te starten voor jonge ondernemers ter waarde van 200.000 dollar.

Tegelijkertijd heeft Starbucks-topman Kevin Johnson overeenstemming bereikt met Donte Robinson en Rashon Nelson over een financiƫle schadevergoeding. Details daarover worden later in een gezamenlijk persbericht bekendgemaakt.

In de boeien

Op 12 april hadden Robinson en Nelson een afspraak met een zakenrelatie in een Starbucks-filiaal in Philadelphia. In afwachting van zijn komst wilden de twee nog niets bestellen. Daar nam het personeel van de Starbucks geen genoegen mee en de filiaalmanager belde de politie.

Die besloot de mannen te arresteren en af te voeren. Net op het moment dat de handboeien om hun polsen klikten, kwam de langverwachte zakenrelatie binnen. Zijn komst mocht echter niet baten. Robinson en Nelson werden meegenomen.

Huidskleur

Een video van de arrestatie leidde tot grote verontwaardiging op sociale media over de behandeling van de twee. Veel mensen vroegen zich af in hoeverre hun huidskleur een rol had gespeeld.

Starbucks-topman Kevin Johnson haastte zich om de arrestatie af te keuren en reisde naar Philadelphia om de twee inmiddels weer vrijgelaten mannen te ontmoeten. Hij noemde het incident "in strijd met onze missie en onze waarden".

Starbucks profileert zich als een progressieve keten waar alle mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar geen plaats is voor racisme of etnisch profileren. Om dat te onderstrepen krijgen alle 175.000 personeelsleden van de 8000 vestigingen een antiracismecursus.