Duikers zoeken in jachthaven naar vermiste Dénis (26)

Duikers van de marine hebben in de jachthaven van Franeker gezocht naar Dénis Heinen, die al dagen wordt vermist. De 26-jarige man uit Soest verdween in de nacht van zaterdag op zondag.

Het is niet duidelijk wat er met Dénis is gebeurd. De man verbleef met twee vrienden op een zeilboot in de haven. Sinds zaterdagavond 02.00 uur is er niets meer van hem vernomen. Alleen zijn pet is teruggevonden in de jachthaven.

De politie is al dagen op zoek naar aanknopingspunten, onder meer in boothuizen. Vandaag zochten vier marineduikers in het water naar een spoor van de vermiste man, maar dat leverde niets op. Voor de veiligheid van de duikers werd de haven afgesloten.

Speurhonden en sonarboot

Familieleden van de man waren bij de zoektocht aanwezig, meldt Omrop Fryslân. Afgelopen dagen deelden ze in Franeker flyers uit met de foto van Dénis erop.

Bij de zoekactie worden morgen voor het eerst speurhonden en een sonarboot ingezet. Ook de marineduikers gaan opnieuw het water in. "We trekken alles uit de kast om deze man zo snel mogelijk te vinden", vertelt een politiewoordvoerder tegen de regionale omroep.