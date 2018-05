Voorzorgslanding Southwest Airlines vanwege gebarsten raampje

Een vliegtuig van Southwest Airlines heeft in de VS een voorzorgslanding gemaakt omdat er een raampje was gebarsten. Het toestel was van Chicago op weg naar New Jersey en landde halverwege, in Cleveland, Ohio.

Inzittenden twitterden foto's van de barsten in het raampje. Het vliegtuig werd veilig aan de grond gezet en er zijn geen meldingen van gewonden.

Een woordvoerder van Southwest Airlines zegt dat de voorzorgslanding bedoeld was om de schade op te nemen en het raampje te repareren. "De luchtdruk in het toestel is niet weggevallen. Het glas van de raampjes bestaat uit verschillende lagen en er is maar één laag gebarsten", zei woordvoerder Brandy King. Over de oorzaak kon zij nog niets zeggen.

Het toestel blijft voorlopig aan de grond en de passagiers worden omgeboekt naar een andere vlucht naar New Jersey.

Naar buiten gezogen

Het is het tweede incident in korte tijd met een toestel van Southwest. Vorige maand brak op een 'horrorvlucht' in de VS bij een Boeing 737 een turbineblad af. Door rondvliegend metaal sneuvelde een raam en een vrouw werd tot haar middel naar buiten gezogen.

Medepassagiers wisten haar weer naar binnen te trekken. De vrouw raakte zwaargewond en overleed in het ziekenhuis. Zeven andere passagiers raakten lichtgewond. De piloot kon het toestel uiteindelijk veilig aan de grond zetten in Philadelphia.