Het heelal is eindig, staat in postume theorie van Stephen Hawking

De natuurkundige, wiskundige en kosmoloog Stephen Hawking heeft kort voor zijn dood nog een theorie geformuleerd over het ontstaan van het heelal. Volgens de topwetenschapper en zijn co-auteur is het universum eindig en stukken eenvoudiger dan veel huidige theorieën over de oerknal stellen.

Het wetenschappelijke artikel van Hawking en Thomas Hertog van de Universiteit Leuven verscheen onlangs in het Journal of High-Energy Physics.

Bestaande theorieën stellen dat meerdere universums samen een zogeheten multiversum vormen. Van dat idee is Hawking "nooit een fan" geweest, zei hij eerder in een interview.

Telescopen

De wetenschappers gaan niet uit van maar één uniek universum. "Maar onze bevindingen impliceren een significante reductie van het multiversum, tot een veel kleinere range van mogelijke universums", zei Hawking. Volgens de BBC is het artikel tien dagen voor zijn dood ingediend.

Hertog is van plan de implicaties van de theorie met ruimtetelescopen te bestuderen. Hawking overleed op 14 maart op 76-jarige leeftijd. Lees hier een profiel.