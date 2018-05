Burgemeester betrapt inbrekers tijdens ommetje met de hond

De burgemeester van Hardenberg heeft afgelopen nacht twee inbrekers op heterdaad betrapt. Daarmee heeft hij voorkomen dat een naastgelegen bedrijf voor de derde opeenvolgende nacht werd geplunderd.

"Na een avondje vergaderen vind ik het prettig om nog even een frisse neus te halen", vertelt burgemeester Peter Snijders bij RTV Oost. Hij maakte met zijn labrador een ommetje bij zijn huis in het buurtschap Holthorne.

"Ik hoorde merkwaardige geluiden uit de bosrand komen", zegt Snijders. Het bleek te gaan om een vorkheftruck en een shovel, zonder mensen erbij. "Toen dacht ik: dit is niet pluis."

Grote zaklamp

Hij deed de hond naar binnen ("hij blaft wel, maar bijt niet"), belde de politie, pakte een grote zaklamp en stapte in zijn auto. Even verderop zag hij de twee mannen en ging achter hen aan, in afwachting van de politie.

"Toen die er was, moest ik terug om de shovel en heftruck aan te wijzen, helaas. Dat was wel jammer", vindt de burgemeester. Bovendien mocht hij van de agenten niet mee om de dieven te zoeken. "Ze zeiden: geweldig dat u heeft gebeld, maar gaat u maar naar huis en wij ontfermen ons wel over die mannen." De inbrekers werden niet meer gevonden.

"Achteraf baal ik dat ik niet ben meegegaan, maar je weet ook niet in welke situatie je verzeild raakt," vertelt Snijders, die zichzelf geen held wil noemen. "Ik heb gewoon mijn burgerplicht gedaan."