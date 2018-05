Militair vliegtuig neergestort in Amerikaanse staat Georgia

In de Amerikaanse staat Georgia is een militair vrachtvliegtuig neergestort en in brand gevlogen. Het zou gaan om een Hercules C130 toestel van de Air National Guard 156th Airlift Wing uit Puerto Rico. Er zijn volgens de plaatsvervangend lijkschouwer in het district twee inzittenden omgekomen.

Het is onduidelijk hoeveel mensen er in totaal aan boord van het toestel waren. Het vliegtuig stortte neer in de buurt van het militaire vliegveld bij de stad Savannah.

Ooggetuigen melden dat ze een enorme klap hoorden en dat daarna grote rookwolken te zien waren vanaf de plek waar het toestel was neergestort.