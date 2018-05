Rome beschermt monumenten tegen Liverpoolfans

Een aantal beroemde monumenten in Rome is afgeschermd om te voorkomen dat fans van Liverpool de eeuwenoude werken beschadigen. Onder meer om de Trevi-fontein en de fontein aan de voet van de Spaanse Trappen zijn hekken geplaatst. De fontein bij de Spaanse trappen werd een paar jaar geleden nog ernstig beschadigd door Feyenoordfans.

Liverpool speelt vanavond in de Italiaanse hoofdstad tegen AS Roma de returnwedstrijd in de halve finale van de Champions League. De angst dat een aantal van de duizenden Liverpoolfans zich zullen misdragen is aangewakkerd door wat er vorige week dinsdag gebeurde in Liverpool.

Wraakactie

Voorafgaand aan de eerste wedstrijd tussen beide clubs werd een man van 53 geslagen met een riem. Hij kwam in kritieke toestand in het ziekenhuis terecht. Twee Roma-supporters zijn opgepakt voor poging tot moord. De autoriteiten van Rome maken zich klaar voor een mogelijke wraakactie van Liverpoolfans.

Tot nu toe is het vandaag rustig gebleven in het centrum van de stad. Er worden bussen ingezet om de duizenden fans van Liverpool van het centrum naar het Stadio Olimpico in het noordwesten van Rome te brengen. De fans mogen niet op eigen houtje naar het stadion lopen. Liverpool verdedigt in Rome een overwinning van 5-2 in de thuiswedstrijd.