Hoe een jonge generatie Armeniërs het land op zijn kop zet

Narek Shamamyan (18) is erbij vanaf dag 1. Dat was in maart, toen hij oppositieleider Pasjinian hoorde speechen in de hoofdstad Jerevan. De oud-journalist riep daar op tot verandering. De Armeense politiek wordt geplaagd door vriendjespolitiek en corruptie. De politiek moet volgens hem eerlijker, meer gericht op het volk.

Narek werd naar eigen zeggen direct aangestoken door de politieke ideeën van Pasjinian. En hij was niet de enige. Narek zag hoe het protest uitgroeide tot de grote beweging van vandaag. Sociale media spelen daarbij een belangrijke rol.

"Die eerste dag waren er nog maar weinig mensen," vertelt hij. "Maar met een klein groepje medestudenten zijn we bij elkaar gaan zitten, om onze vervolgstappen te bespreken." In de daaropvolgende weken volgen onder meer een collegeboycot, straatblokkades en protestmarsen. Narek en zijn vrienden organiseren en coördineren alles via sociale media.