Wereldschaakbond zit zonder bank vanwege omstreden voorzitter

De wereldschaakbond Fide heeft een groot probleem. De organisatie, waar 189 landen bij zijn aangesloten, moet het doen zonder bankrekening. Nationale bonden is gevraagd de contributie maar even bij zich te houden, tot er een bank is gevonden die wèl zaken wil doen met de Fide.

Dat de bond nu even zonder bank zit, komt door de omstreden Fide-president Kirsan Iljoemzjinov. Sinds 2015 staat hij op een sanctielijst van de Verenigde Staten, wegens zijn steun aan het bewind van de Syrische president Assad. Daarmee werd de Fide een besmette organisatie in de internationale zakenwereld, in ieder geval zo lang Iljoemzjinov aan het roer staat.

De Zwitserse bank UBS kondigde eerder dit jaar aan alle Fide-rekeningen te zullen opheffen. Dat gebeurde afgelopen weekend. Vandaag meldt de Financial Times dat het de Fide niet is gelukt een andere bank te vinden. De bond zou zonder resultaat bij 24 banken hebben aangeklopt; 22 in Zwitserland, één in Roemenië en één in Georgië. Ze willen geen zaken doen met de schaakbond, uit vrees voor Amerikaanse boetes.

Zonder bankrekening wordt het betalen van Fide-medewerkers een probleem. Daardoor kan de organisatie van toernooien gevaar lopen, evenals het bijhouden van het internationale ratingsysteem voor schakers.