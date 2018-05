Man ligt wekenlang dood in huis, zoon aangehouden

In het Brabantse Nuenen heeft een man van 84 wekenlang dood in zijn appartement gelegen. De 51-jarige zoon van de man is aangehouden omdat hij de dood van zijn vader verborgen zou hebben gehouden. Het is strafbaar om een overlijden te verzwijgen.

De zoon zou afgelopen weken meerdere keren in het huis van zijn vader zijn geweest, terwijl die al overleden was. Waarom hij dat deed, is nog niet duidelijk. Hij wordt niet verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vader.

Er zijn ook geen aanwijzingen dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen, maar voor de zekerheid wordt onderzoek gedaan door het Nederlands Forensisch Instituut.

Vliegen op de ramen

De politie viel het appartement zondag binnen na meldingen van buurtbewoners. Zij hadden de man al een aantal weken niet gezien en zagen vliegen op de ramen. Binnen werd het stoffelijk overschot gevonden.

Bewoners van de flat zeggen tegen Omroep Brabant dat de man een teruggetrokken bestaan leidde. De zoon kwam volgens hen elke week langs om boodschappen te brengen.