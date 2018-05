Terreurbeweging ETA naar eigen zeggen nu volledig ontmanteld

De officiƫle opheffing werd pas over een paar dagen verwacht, maar de Baskische terreurbeweging ETA is nu al naar eigen zeggen compleet ontmanteld. Sterker nog: die mededeling stond twee weken geleden al in een brief aan Baskische instituten en maatschappelijke organisaties. De brief werd vandaag gepubliceerd door de Spaanse internetkrant El Diario.

"Al onze structuren zijn volledig ontmanteld en het politieke initiatief is beƫindigd", staat in de brief, waarvan onduidelijk is waarom die gedateerd is op 16 april.

De ETA streed bijna een halve eeuw voor een onafhankelijke Baskische staat. Aanslagen om de Spaanse regering zover te krijgen mee te werken aan die onafhankelijkheid kostten aan ongeveer 850 mensen het leven.

Vergeefse strijd

In 2011 werd een eenzijdige wapenstilstand afgekondigd en de terreurorganisatie liet vorig jaar weten dat alle wapens zouden worden ingeleverd. Vorige maand was het zover. De ETA heeft inmiddels spijt betuigd voor al het leed dat tijdens de vergeefse strijd voor onafhankelijkheid is aangericht.