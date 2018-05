Mohamed Salah is de held van Egypte en niet alleen omdat hij goed voetbalt

"In Egypte worden voetballers die het goed doen in het buitenland altijd wel verafgood, maar in dit geval is de gekte losgeslagen", zegt Tamer Salah. Hij is half Nederlands, half Egyptisch - en fan van zijn naamgenoot Mohammed Salah. Die speelt als The Egyptian King of De farao van Anfield de sterren van de hemel bij FC Liverpool.

Vanavond speelt Salah met Liverpool tegen AS Roma om een plek in de finale van de Champions League. "Ook in Liverpool weten ze niet wat ze overkomt", zegt Tamer Salah. "Toen de club Mo vorig jaar voor 40 miljoen euro kocht, was er veel kritiek. Hij was veel te duur en zou dat niet waarmaken. Maar als je hem nu zou verkopen, zou dat 200 miljoen opleveren." Volgens Tamer is Mohamed Salah een uitzonderlijke voetballer: "Hij is heel rustig en staat kil voor het doel."

Egypte snakte naar een nieuwe held

Maar dit stuk gaat verder niet over zijn prestaties op het veld. Want Salah is meer dan een goede voetballer. In zijn thuisland Egypte is hij niets minder dan een held. Een symbool van hoop, voor een land dat verkeert in een economische crisis en gebukt gaat onder repressie van het regime. Ook de aanhoudende strijd van het leger tegen terroristen in de Sinaï en het teruglopende toerisme door aanslagen drukken een negatieve stempel op het land.

Je zou kunnen zeggen dat Salah op het juiste moment is gekomen. "Voor het regime is het ook fijn dat het in de internationale pers even niet over mensenrechten in het land schrijft, maar over iets positiefs", zegt Egypte-kenner Joost Scheffers. "Maar ook de bevolking snakte naar een lichtpunt als Salah."

Tamer: "Het klinkt misschien wat cliché, maar in het geval van Salah zie je echt dat voetbal verbroedert. De spanningen in Egypte zijn zelden zo groot geweest als nu. Er zitten duizenden moslimbroeders in de gevangenis. Zij staan lijnrecht tegenover seculiere Egyptenaren. Maar als Liverpool speelt, zitten ze allemaal afzonderlijk en tegelijkertijd samen naar Salah te kijken."

Typerend voor zijn rol als verbinder waren de stemfies tijdens de presidentsverkiezingen afgelopen maand. Twitter en Facebook werden overspoeld met foto's van stembiljetten, waarop de namen van de echte kandidaten waren doorgestreept en Mohamed Salah was toegevoegd als 'de ware president' van Egypte.