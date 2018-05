's Avonds 130 rijden op A2 mag gewoon, gemeente krijgt weer ongelijk

Automobilisten mogen in de avond en nacht 130 kilometer per uur blijven rijden op de A2 tussen Vinkeveen en knooppunt Holendrecht. Bezwaren van de gemeente De Ronde Venen tegen die snelheidsverhoging zijn door de Raad van State opnieuw afgewezen.

Sinds twee jaar mag er in de avond en nacht 130 kilometer per uur worden gereden op de vijfbaanssnelweg. De Ronde Venen is daar fel op tegen en stapte naar de rechter om het besluit van het ministerie van Infrastructuur aan te vechten.

Vliegtuigen van Schiphol

Die gaf de gemeente ongelijk en nu heeft de Raad van State ook gezegd dat er de maximumsnelheid niet omlaag hoeft. Vorig jaar tekenden de gemeenten Stichtse Vecht en Ronde Venen ook al bezwaar aan tegen de verhoging, maar ook toen werden alle argumenten door de Raad van State van tafel geveegd.

Ze zijn tegen de snelheidsverhoging omdat het geluidsoverlast zou opleveren, zeker in combinatie met overkomende vliegtuigen van Schiphol.

Ook betoogt De Ronde Venen dat Europese normen voor luchtkwaliteit bij 130 kilometer per uur worden overschreden, maar de Raad van State oordeelde anders, meldt RTV Utrecht.