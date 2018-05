Bloemen voor omgekomen rij-instructeur bij spoorovergang Bussum

In Bussum hebben mensen bloemen gelegd voor de rij-instructeur die gisteren om het leven kwam. De boeketten liggen bij de spoorwegovergang waar een trein op de lesauto van de man uit Amersfoort botste.

Veel mensen die hun medeleven komen betuigen, kunnen nog steeds niet bevatten wat er is gebeurd. Het is nog altijd niet duidelijk waardoor de auto stil kwam te staan op de overweg. Onderzoek moet daar meer over duidelijk maken.

De 66-jarige rij-instructeur die omkwam bij het ongeluk had een eigen rijschool in Amersfoort. Collega's van de man schieten spontaan te hulp. Zo willen ze leerlingen van de man opvangen en examens overnemen.

Technisch niets mis

Ook bij spoorbeheerder ProRail hakte het nieuws er hard in. Technisch werkte alles zoals het zou moeten werken, maar toch ziet ProRail liever helemaal geen overwegen meer zoals in Bussum.

"De beste overweg is geen overweg. Het is weliswaar relatief veilig, maar ieder slachtoffer is er een te veel", zegt een woordvoerder tegen NH Nieuws.

De 18-jarige vrouw die in de auto zat voor haar rijles, kon op tijd uit de auto komen en bleef ongedeerd. Ook de 140 passagiers in de trein raakten niet gewond.