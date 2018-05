Vleermuizen in oude boerderij, verkeer moet uitwijken

Maar de sloop is in zicht, zegt Rijkswaterstaat. "De verwachting is dat de boerderij nu half mei tegen de grond gaat en dat de slinger begin juni verleden tijd is."

Het 'ommetje' betekent geen vertraging voor het project, waarbij de weg niet meer door, maar langs Wijthmen gaat. Daarnaast heeft de weg straks in beide richtingen twee rijstroken. "We wisten vooraf van de aanwezigheid van de vleermuizen en dat het om een beschermde diersoort gaat. Daarom is hier van tevoren al rekening mee gehouden."

De planning is dat de wegwerkzaamheden eind juni klaar zijn.