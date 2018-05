Vrienden mishandelde ober willen naar Nederland 'voor eigen onderzoek'

Vrienden en familieleden van de Tsjechische ober die in Praag werd mishandeld door een groep Nederlanders, komen volgende week naar Nederland. Een woordvoerder van de familie van ober Miroslav zegt tegen persbureau ANP dat ze hier "eigen onderzoek" willen doen naar de daders.

Het is niet duidelijk wat dat onderzoek inhoudt. "Ik kom nu voor Miroslav in actie. Hij weet precies wat we aan het doen zijn", zegt hij.

Hersenbloeding

De ober raakte bij de mishandeling twee weken geleden zwaargewond. Volgens de familiewoordvoerder heeft hij een hersenbloeding opgelopen en is zijn kaak op drie plaatsen gebroken.

"Misschien is hij blijvend invalide", zegt de woordvoerder tegen ANP. "Hij was bijna overleden door de klappen op zijn hoofd. Hij kwam erg dicht bij de dood. Alleen door geluk heeft hij overleefd. Psychisch is hij ook niet in de beste toestand."

Het herstel van de ober kan volgens de familie nog een jaar duren.

Straf

De zeven Nederlanders zijn tussen de 24 en 32 jaar oud. Ze werden opgepakt op het vliegveld toen ze Tsjechië wilden verlaten.

Twee verdachten werden al snel weer vrijgelaten. Drie anderen hebben een voorwaardelijke straf gekregen en mogen vijf jaar lang Tsjechië niet in. De andere twee verdachten zitten nog vast.