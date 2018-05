Van Twente naar de Achterhoek: N18 na decennia praten aangelegd

Al in de jaren zeventig werd gesproken over een weg door de Achterhoek. Vandaag is die N18, die Enschede en Groenlo verbindt, geopend. De verwachting is dat automobilisten op deze zogeheten Twenteroute zo'n 15 minuten tijdwinst boeken.

Bij Enschede zijn om 12.00 uur de hekken weggehaald. Medewerkers van Rijkswaterstaat reden in een auto van Twente richting de Achterhoek. Elke af- en toerit die ze passeerden, ging open. Op de terugweg idem dito.