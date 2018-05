Twee verdachten van illegaal crossen op militair terrein aangehouden

De Koninklijke Marechaussee heeft twee mannen gearresteerd die worden verdacht van illegaal motorcrossen op een militair terrein. De twee zouden sinds 2015 voor bijna 80.000 euro aan schade hebben aangericht op oefenterrein Leusderheide in Leusden.

Na de aanhouding van de 36-jarige man uit Zeist en een 32-jarige man uit Soest werden hun woningen doorzocht. Hierbij zijn vijf crossmotoren en een quad in beslag genomen. Bij het onderzoek naar de zaak worden meer aanhoudingen niet uitgesloten.

Volgens de marechaussee is illegaal crossen gevaarlijk voor de oefenende eenheden, maar ook voor de crossers zelf. In 2016 kwam een crosser in het gebied om het leven, nadat hij ten val was gekomen met zijn motor.

Granaten

Leusderheide, te midden van de Utrechtse Heuvelrug, is niet toegankelijk voor publiek. In het gebied liggen, naast grafheuvels en monumenten, militaire terreinen waar wordt geoefend met onder meer zware voertuigen en granaten.