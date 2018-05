Modder op de rails bij Rhenen, ruim een dag geen treinverkeer

Door modder op het spoor is tot morgenochtend geen treinverkeer mogelijk bij station Rhenen. Bovendien zijn delen van het perron en een trap verzakt.

Water uit een kapotte waterleiding is vanochtend vroeg met een flinke kracht over het station gestroomd en heeft de rails bedolven onder een enorme laag zand. Ook is het spoor onstabiel geworden doordat de grond onder de rails op sommige stukken is weggespoeld.

Een verslaggeefster van RTV Utrecht meldt dat ze op sommige stukken onder het spoor door kan kijken. "Op de plek van de waterleiding is een enorme krater zichtbaar. Alle aarde is van daar naar het lager gelegen perron en spoor gespoeld."