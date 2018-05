Fruittelers voorbereid op nachtvorst na slechte oogst vorig jaar

Fruittelers in het hele land hebben voorzorgsmaatregelen getroffen om de voorspelde nachtvorst deze week goed door te komen. Dat meldt de brancheorganisatie van fruittelers, NFO. Nachtvorst kan grote gevolgen hebben op de vruchtvorming bij bijvoorbeeld appelbomen.

Volgens Weerplaza wordt het in de nacht van donderdag op vrijdag koud, met lokaal kans op vorst aan de grond. Op de koudste plaatsen kan het volgens Weerplaza "zomaar 3 graden vriezen aan de grond". Op de meeste plaatsen daalt het kwik echter niet verder dan -1 of -2 graden.

'Geen grote problemen'

De NFO verwacht echter niet dat het weer tot grote problemen gaat leiden voor fruittelers, zegt voorzitter Michiel Gerritsen. "Het is nog niet zeker dat het gaat vriezen en het gaat om een korte periode."

Bovendien hebben fruittelers extra maatregelen getroffen: vorig jaar had de nachtvorst desastreuze gevolgen voor fruittelers. Toen kwamen telers in met name Zeeland en Zuid-Limburg in grote problemen; de appeloogst daalde met 20 tot 30 procent. Als gevolg daarvan nam de prijs van onder meer appels en peren toe en gingen enkele bedrijven over de kop.

Hoewel telers voorzorgsmaatregelen hebben getroffen, wordt het pas op het laatste moment duidelijk of deze nodig zijn, zegt Gerritsen. "Als de temperatuur onder 0 komt, gaan melders af en kunnen sproeiers worden ingezet. Doordat het water bevriest, worden de knoppen beschermd. Het is een nauwkeurig proces: als je er te vroeg mee stopt, kunnen de vruchten bruin worden."

In Nederland zijn tussen de 1500 en 2000 professionele fruittelers. Ongeveer de helft daarvan beschikt over een beregeningsinstallatie.