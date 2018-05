Zeldzaam: demonstratie tegen militair bewind in Thailand

In Bangkok zijn honderden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen het militaire bewind in Thailand. Ze voeren onder meer actie bij het regionale hoofdkwartier van de Verenigde Naties. De naar schatting 900 demonstranten willen dat het regime stopt met wat volgens hen intimidatie is van activisten.

De betoging is een van de grootste tegen de regering in maanden. Hij is georganiseerd door de Volksbeweging voor een Eerlijke Maatschappij, een netwerk dat opkomt voor mensen die hun land zijn kwijtgeraakt doordat de regering het heeft onteigend.

Angst

Betogingen tegen de junta zijn relatief bijzonder in Thailand omdat Thai er de laatste jaren niet tegen durfden te demonstreren.

"Twee jaar geleden zou niemand de straat op zijn gegaan om waartegen dan ook te demonstreren, maar nu heeft de irritatie over de junta het gewonnen van de angst", zegt correspondent Michel Maas. "Dit zijn niet de eerste en zeker ook niet de laatste demonstraties die er gehouden gaan worden."

Staatsgreep

Het leger greep in 2014 de macht in Thailand en maakte daarmee een einde aan een jarenlange periode van protesten. De junta beloofde dat er vrije verkiezingen zouden worden uitgeschreven, maar die zijn al diverse keren uitgesteld, tot ongenoegen van de bevolking. De verkiezingen staan nu gepland voor volgend jaar.

Maas denkt dat de Thaise protestbeweging de komende tijd groter zal worden. "Dan zullen we zien hoe sterk de junta nog is en of de regering nog de steun heeft van het leger."