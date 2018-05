Arrestaties bij gewelddadige 1-meibetogingen

In verscheidene buitenlandse steden is het gisteren tot ongeregeldheden gekomen tijdens 1-meibetogingen. In Parijs pakte de politie meer dan honderd links-extremisten op, die een vreedzame betoging van de vakbonden hadden verstoord.

De bonden demonstreerden op de Dag van de Arbeid tegen de voorgestelde hervormingen van de regering-Macron.

Ongeveer 1200 demonstranten hadden zich met bedekte gezichten tussen de duizenden andere betogers gevoegd en begonnen etalageruiten van winkels in te gooien. Ook vernielden ze auto's.

Gewond

De politie heeft de links-extremisten uiteindelijk met traangas en een waterkanon uit elkaar gejaagd. Bij de gewelddadigheden in Parijs raakten vier mensen gewond, onder wie een politieagent.

In Berlijn waren gisteren zo'n 6000 demonstranten op de been; een stuk minder dan in voorgaande jaren.

Er werd met flessen en rookbommen naar de mobiele eenheid gegooid, maar toch spreekt de politie van Berlijn van een rustige betoging. Er is voor zover bekend niemand gewond geraakt en er zijn nog geen tien demonstranten opgepakt.

Op 1 mei wordt elk jaar in de hele wereld door vakbonden gedemonstreerd voor meer loon en betere werkomstandigheden.