Thessaloniki ziet toename vluchtelingen, koepeltentjes weer van stal gehaald

De Koerdische Omar zegt dat hij en zijn familie uit het Noord-Syrische Afrin komen. Drie weken hebben ze erover gedaan om vanuit het door het Turkse leger ingenomen gebied in Griekenland te komen. Met zijn broer, moeder en drie kinderen, onder wie een drie maanden oude baby. "We hebben geen geld meer, dat is aan de smokkelaars opgegaan." Ze wachten nu op een beter onderdak.

Ook op het grasveld bij de ingang zijn veel Koerden uit Syrië en Irak. Een Iraakse man uit de buurt van Mosul, Jutiar, vertelt dat hij met zijn familie al een tijd in Istanbul was. Maar hij zegt dat het moeilijk was om daar werk te vinden en dat de Turkse politie zei dat ze maar naar Griekenland moesten gaan.

Anderen laten doorschemeren dat ze zich niet zo veilig voelden in Turkije of toch willen proberen om familie in Europa te bereiken.

Coördinator voor het ministerie van Migratie, Nikolas Rangos, is naar het Diavata-kamp gekomen om de situatie te bekijken. "We zien voortdurend mensen aankomen in Thessaloniki. Het is de eerste stad die ze bereiken zodra ze de grensrivier Evros in het noordoosten zijn overgestoken en zijn vrijgelaten door de politie. We proberen ze eerst hier op te vangen, maar ze zullen ook naar andere kampen in de regio worden overgebracht."