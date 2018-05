Ontwerper Playboy-konijn overleden

De Amerikaanse grafisch ontwerper Art Paul is op 93-jarige leeftijd overleden. Hij was tientallen jaren art director van Playboy onder eigenaar Hugh Hefner en ontwierp in die hoedanigheid het wereldberoemde konijnenlogo van het mannenblad.

Paul werkte begin jaren 50 als freelance tekenaar toen Hefner hem benaderde voor een nog op te richten blootblad. Dat werd Playboy, en Paul werd de eerste werknemer.

Vlinderdas

Paul deed naar eigen zeggen een uur over het ontwerp van het logo, een konijntjeshoofd met een vlinderdas. Vanaf de derde editie van het blad stond het op de kaft.

Het bunny-logo groeide snel uit tot een van de herkenbaarste ter wereld. De Amerikaanse ontwerpersbrancheorganisatie AIGA wijst er in een reactie op Pauls dood op dat mensen ook zonder de naam Playboy erbij weten om welk merk het gaat.

Dalí

Als grafische chef van Playboy huurde Paul meerdere grootheden in om creatieve bijdragen te leveren, zoals Salvador Dalí, Andy Warhol en Shel Silverstein. Paul won diverse prijzen voor zijn werk.

Na zijn vertrek bij het tijdschrift, in 1982, bleef Paul actief als tekenaar en ontwerper. Hij werkte tot kort voor zijn dood voor tijdschriften, bedrijven, film en televisie.