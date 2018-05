Arts geeft toe: Trump schreef doktersverklaring zelf

In 2016 nuanceerde Bornstein de verklaring al, toen hij stelde de superlatieven te hebben gebruikt om de Trump-campagne tevreden te stellen. Hij zou 5 minuten hebben besteed aan het opstellen van de brief en deze in alle haast hebben geschreven. Bornstein was Trumps privé-arts sinds de jaren 80. De president zette zijn privé-arts aan de kant, volgens de arts omdat hij had onthuld dat Trump een haargroeimiddel gebruikt.

Volgens Bornstein stonden Trumps lijfwacht Keith Schiller en twee anderen in februari 2017 bij hem op de stoep om het medische dossier van de president op te halen. Bornstein, die het bezoek "een inval" noemt, voelde zich daarna "misbruikt, bang en bedroefd", zo zei hij tegen NBC News. Het Witte Huis noemt het voorval in een reactie de "standaardprocedure" bij een nieuwe president.