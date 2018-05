Politiek vacuüm Armenië; stakers leggen openbare leven plat

Het openbare leven in Armenië dreigt vandaag te worden platgelegd door een algemene staking en ongehoorzaamheidsacties. Aanhangers van de oppositie protesteren tegen de weigering van het parlement om hun leider tot premier te benoemen.

Nikol Pasjinian was de enige kandidaat voor het premierschap, nadat president Serzj Sarkisian zich na felle protesten had teruggetrokken.

Overgedragen

Sarkisian is nu tien jaar president en daarmee zit zijn maximale termijn er bijna op. Maar omdat Sarkisian graag aan de macht blijft, heeft hij onlangs veel belangrijke taken en bevoegdheden overgedragen aan het parlement, dat wordt gedomineerd door zijn republikeinse partij. Daarna stelde hij zich beschikbaar als kandidaat voor de premiersverkiezingen.

In de hoofdstad Jerevan wordt al weken geprotesteerd tegen de manoeuvre van president Sarkisian.

De beslissing van het parlement om Pasjinian niet tot premier te benoemen, heeft een aanzwellende werking. "Hij heeft zijn aanhangers opgeroepen om nu essentiële infrastructurele werken als wegen en vliegvelden te blokkeren en hij wil dat de veiligheidsdiensten zich achter hen scharen. Het is cruciaal wat die nu gaan doen", zegt correspondent David Jan Godfroid. De eerste wegen zijn inmiddels geblokkeerd.

Onderhandelen

Volgende week dinsdag is de tweede stemronde. Sarkisian en Pasjinian willen voor die tijd met elkaar onderhandelen.

"De druk is enorm groot", zegt Godfroid. "Er zal nu op zijn minst een week sprake zijn van een politiek vacuüm, want het is onduidelijk wie de macht heeft."