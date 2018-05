Wekdienst 2/5: EU presenteert begroting en nieuwe N18 gaat open

En dan nog dit:

Een Colombiaanse dierenarts is vandaag in de VS voor de rechter verschenen voor drugssmokkel via puppy's. Volgens aanklagers verstopte hij tijdens operaties heroïne in de buik van de dieren, meestal rashonden zoals Golden Retrievers. Vervolgens werden de viervoeters geëxporteerd naar de VS. De dierenarts ontkent.