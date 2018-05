Politie tevreden over samenwerking met opsporingsprogramma's

De politie is tevreden over de samenwerking met tv-programma's bij het oplossen van misdrijven. "Het afgelopen jaar zijn in 43 procent van deze, vaak moeilijke en complexe zaken, verdachten aangehouden", zei korpschef Kees Akerboom van de Nationale Politie vanavond in de uitzending van Opsporing Verzocht. In 2016 was dat in 40 procent van de zaken.

Opsporing Verzocht trekt gemiddeld 1,2 miljoen kijkers. In 2017 kregen ze 353 zaken voorgelegd. In 151 van deze zaken werden aanhoudingen verricht. Ook over de samenwerking met Hart van Nederland, Goedemorgen Nederland en regionale opsporingsprogramma's is de politie tevreden.

Akerboom nam vanavond bij Opsporing Verzocht zelf de telefoon op bij de opsporingstiplijn. "Ik heb meerdere tips gehad", zei hij. "Mensen weten toch heel goed gedetailleerde informatie te geven. Over kleding vooral."