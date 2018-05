Dat wat Meghan Markle moet weten, weten veel Britten zelf niet

Een aantal van die opties werd gesteld aan voorbijgangers op straat in Londen. Van de 41 Britten wisten 23 de vragen goed te beantwoorden. "Nee, deze vragen zijn echt te moeilijk", zegt de 46-jarige chefkok Tony, die maar 58 procent goed had. De 43-jarige manager Jenny haalde de test ook niet. "Dat spijt me zo erg. Dat is echt shockerend. Het is echt moeilijk." De vragen gaan over verschillende dingen: van geschiedenis tot het moderne Britse leven.

Markle moet de test halen om haar Amerikaanse nationaliteit in te ruilen voor de Britse. De laatste weken hebben meerdere politici en hoogleraren zich negatief uitgesproken over de test. Volgens hen zouden de vragen "absurd" zijn.