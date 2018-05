Nieuw overleg in openbaar vervoer lijkt dichtbij na tweede dag van acties

Ook de tweede landelijke stakingsdag in het openbaar vervoer heeft reizigers vandaag veel hinder bezorgd. Volgens vakbonden FNV en CNV heeft zo'n 80 procent van de chauffeurs meegedaan aan de acties. Vooral in het noorden en het zuiden reden nauwelijks bussen.

Als het aan de bonden ligt, komen er volgende week opnieuw acties in de vorm van regionale estafettestakingen. Dinsdag 8 mei om te beginnen bij het stadsvervoer Utrecht, in Arnhem/Nijmegen en het streekvervoer in Twente. Zolang de werkgevers tenminste niet bewegen.

Maar aan Fred Kagie te horen, voorzitter van Vereniging Werkgevers in Openbaar Vervoer (VWOV), duurt het niet lang meer voordat de bonden worden uitgenodigd voor nieuw overleg: "Dat gaan we zo snel mogelijk doen." Belangrijkste wat er volgens hem dan moet gebeuren: het vertrouwen zien te winnen van de vakbonden. "Want op nieuwe acties zitten we natuurlijk niet te wachten."

Volgens Kagie heeft 30 procent van de bussen vandaag en gisteren gereden. "En er zijn geen stakingen gebroken, het waren allemaal chauffeurs die wilden rijden. En dat hebben ze in aangepaste vorm gedaan, bijvoorbeeld rond Schiphol en bij ziekenhuizen. Want de echte dienstregeling uitvoeren was niet mogelijk."

Weinig 'gedoe'

Hij zegt dat er bijna nergens 'gedoe' is geweest, zoals confrontaties tussen werkwilligen en collega's die wilden staken. "Wij hebben mensen die niet aan de acties wilden meedoen en ook niet oog in oog wilden staan met stakers, geadviseerd een dagje vrij te nemen. Veel chauffeurs hebben dat ook gedaan, zoals in Utrecht. Daar staakten maar 20 procent van de mensen."

De bonden noteerden wél tal van incidenten: "Diverse vervoerders hebben geprobeerd om de staking te breken door tóch bussen te laten rijden door bijvoorbeeld uitzendkrachten. Maar het breken van een staking is wettelijk verboden. Daar hebben we de werkgevers ook op aangesproken", aldus Hanane Chikhi van het CNV.

Minder werkdruk

Een deel van de stakende buschauffeurs was vandaag te vinden op het Malieveld in Den Haag bij de manifestatie voor de Dag van de Arbeid. De bonden en werkgevers hebben nog steeds geen akkoord over een nieuwe cao. De chauffeurs geloven niet dat de werkgevers echt iets gaan doen aan de werkdruk.

Dus hoe nu verder? "De bal ligt bij de werkgevers. Als zij bereid zijn te praten, wil ik vanavond nog langskomen", zegt Chikhi. Belangrijkste eisen: meer lucht in de roosters (dus minder werkdruk) en meer loon. "Gisteren hoorde ik bij de NOS de werkgevers zeggen dat ze 8,3 procent loonsverhoging bieden. Dat klinkt leuk, maar ze zeggen er niet bij dat ze dat willen spreiden over drie jaar. Daar gaan wij niet mee akkoord."