Zwaar getraumatiseerde oud-militair hoedt nu schapen op zijn oude basis

Dit project, dat 'Eerste compagnie van het verloren schaap' is genoemd, laat goed zien dat defensie het taboe over PTSS overboord heeft gegooid, zegt verslaggever Lex Runderkamp. "Defensie redeneerde jarenlang: oorlog is voor de rauwe mannen, je moet daar tegen kunnen. PTSS werd een beetje als een zwakte behandeld en genegeerd."

Maar dat is inmiddels veranderd. Commandant Gerard Koot van de 13 Lichte Brigade in Oirschot vertelt: "Je kunt mensen heel goed opleiden en mentaal wapenen, maar voor sommigen is de druk te hoog en die komen beschadigd terug." Bij deze brigade hebben zo'n tachtig van de tweeduizend mensen trauma's opgelopen door de inzet. "Ze moeten zorg krijgen en een link houden met de moedereenheden en brigade. We moeten ze bij de kudde houden, zo zou je het kunnen noemen. Maar niet iedereen zal schaapherder worden. Voor elk mens moeten we een passende oplossing hebben."

Trainingen en buddy's

Militairen die nu op missie gaan, krijgen allerlei trainingen. Van mentale weerbaarheid tot leren over de lokale cultuur en hoe mensen reageren op extreme gebeurtenissen. Thuisfronten worden benaderd, ze krijgen buddy's. Er komt een terugkeergesprek, er is een nazorgvragenlijsten permanent militaire geestelijke gezondheidszorg bij mensen die terugkeren. "Het is enorm georganiseerd in de hoop PTSS te minimaliseren", zegt Runderkamp. "Maar het oplossen zal niet lukken."