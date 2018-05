'Voorwaardelijk vrijkomen lijkt cadeautje, maar dat begrijpen we verkeerd'

De nieuwe wet moet dus zorgen voor langere celstraffen, maar er is een keerzijde volgens Schuyt. "Stel dat iemand achttien jaar zit en dan straks nog maar twee jaar voorwaardelijke vrij is, dan kan je die persoon maar twee jaar in de gaten houden. Daarna is hij echt vrij en kan je hem niets meer maken. Nu kan je hem nog zes jaar in de gaten houden. Terwijl hoe langer je vastzit, hoe moeilijker de terugkeer in de samenleving is."

Een minder goede voorbereiding op de terugkeer in de samenleving is ook de grootste zorg die Sjef van Gennip van Reclassering Nederland heeft bij de nieuwe wet. "Je moet niet onderschatten dat als iemand acht jaar of langer in de gevangenis heeft gezeten, echt uit de samenleving is weggeweest. De samenleving verandert in razend tempo. Onze ervaring is dat het echt veel tijd kost om iemand daar goed op voor te bereiden."

Rechters zullen lichter straffen

Die voorbereiding op terugkeer is ook de reden dat, als een rechter bijvoorbeeld vindt dat een crimineel acht jaar achter de tralies moet, er niet gewoon acht jaar wordt opgelegd. De voorwaardelijke invrijheidstelling is onderdeel van de wet en volgens Schuyt kijken rechters erg nauwkeurig naar de uiteindelijke 'nettostraf': het aantal dagen dat de crimineel daadwerkelijk vastzit.

Met die nettostraf in het achterhoofd zullen rechters door de nieuwe wet lichter gaan straffen, denkt Schuyt. "Dat zag je ook na 2008, toen door een wetswijziging vervroegde invrijheidstelling veranderde in voorwaardelijke invrijheidstelling. Rechters gingen daarna anders straffen, want het voorwaardelijke gedeelte is best wel zwaar. Rechters zullen als de nieuwe wet ingaat daar rekening mee houden bij het bepalen van de straf, verwacht ik."

Volgens minister Dekker tasten de huidige regels het rechtsgevoel van mensen aan en moet daarom de wet worden gewijzigd. Maar het beoogde effect zal niet worden bereikt met deze wet, denkt Schuyt. Zowel slachtoffers als de samenleving als geheel is hier niet mee geholpen, zegt ze. Wat wel helpt is betere voorlichting over de strafmaat. "Leg uit dat een gevangenisstraf van 12 jaar, 8 jaar betekent in detentie en 4 jaar in vrijheid met voorwaarden. Zeggen dat iemand 12 jaar 'vastzit', is eigenlijk een verkeerd beeld."

Onrechtvaardig

Toch is het juist het beeld dat de voorwaardelijke invrijheidstelling nu oproept, dat zorgt dat Jan van Kleef van de Vereniging Ouders Vermoord Kind blij is met de nieuwe wet. "Het is zo onrechtvaardig, en niet uit te leggen aan nabestaanden, als iemand eerder vrij komt."