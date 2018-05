Weggetakelde dixi-slaper krijgt wekker en excuses

Een schoonmaakbedrijf heeft sorry gezegd tegen de man die in de nacht na Koningsdag zo'n zes uur lang heeft vastgezeten in een mobiel toilet in het Groningse Engelbert.

De man was in slaap gevallen op het toilet en terwijl hij sliep, werd de dixi in een vrachtwagen geladen. Toen hij wakker werd, kon de man de deur niet meer openen omdat hij omringd werd door andere wc's. Daarna heeft hij de politie gebeld. "Hallo politie. Ik zit in een dixi en om mij heen staan ook allemaal dixi's", zei hij volgens een wijkagent.

Agenten vonden de man uiteindelijk. Om hem te bevrijden, moesten andere dixi's van de vrachtwagen worden geladen met een vorkheftruck.

Het schoonmaakbedrijf dat de mobiele toiletten in de vrachtwagen had gezet, heeft nu dus excuses aangeboden aan de man. Volgens een medewerker wordt er altijd gecheckt of er nog iemand in zit door naar de sloten te kijken. Waarschijnlijk had deze man de deur niet op slot gedaan, zegt hij.

Grote wekker

De dixi-slaper kreeg van het bedrijf een bosje bloemen, een schoonmaakpakket en een wekker ter grootte van een voetbal. "Voor als hij zich weer een keer verslaapt", zegt een medewerker van het bedrijf tegen RTV Noord.

Zelf wil de man de pers niet te woord staan. Volgens het bedrijf werd hij door allerlei media benaderd en heeft hij aangegeven dat het hem te veel werd. Met de cadeaus en de excuses was hij volgens de medewerker van het schoonmaakbedrijf wel blij. "Hij vond het heel leuk en sympathiek dat we het op deze manier hebben opgelost."