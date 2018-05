Armeense oppositieleider niet gekozen, 'politieke tsunami' dreigt

Oppositieleider Nikol Pashinyan is vandaag door het parlement van Armenië niet gekozen tot de nieuwe premier. Na het besluit van het door de Republikeinse Partij gedomineerde parlement waarschuwde Pahsinyan voor een "politieke tsunami" die zou losbarsten.

Voor morgen heeft Pahsinyan een algemene staking aangekondigd en zijn volgers gevraagd om wegen, stations en luchthavens te blokkeren. Ook heeft hij opgeroepen tot een nationale "ongehoorzaamheidscampagne". Volgens hem gaat het om een geweldloze actie. Hij riep de politie op de wapens neer te leggen en zich bij zijn beweging aan te sluiten.

Nikol Pashinyan was de enige kandidaat voor het premierschap. Eind maart begon hij met een protestmars tegen de omstreden herbenoeming van premier Serzj Sarkisian, die al snel uitgroeide tot een protest-beweging van tienduizenden Armeniërs. Onder hen heel veel studenten en middelbare scholieren, die samen met Pashinyan het aftreden van Sarkisian eisten. Dat gebeurde op 23 april, na de aanhoudende protesten.

Acht uur

Het parlement vergaderde vandaag acht uur lang over de benoeming van Pashinyan. Eerst moest Pashinyan zelf vragen beantwoorden, later spraken tientallen parlementsleden over zijn mogelijke benoeming.

Republikeinen beschuldigden Pashinyan daarbij van het uitbuiten van jongeren, die zijn belangrijkste volgers zijn. Anderen zeiden dat hij geen politiek programma heeft. Leden van de oppositie waarschuwden dat een stem tegen Pashinyan een stem tegen de keuze van de tienduizenden mensen zou zijn die zich de afgelopen weken bij hem hebben aangesloten.

Gejuich

Op het plein voor het parlement wachtten 30.000 tot 40.000 Armeniërs op de benoeming van Pashinyan. Ondanks de negatieve uitslag werd Pashinyan met luid gejuich begroet toen hij naar buiten kwam.