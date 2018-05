Hyven.nl: dansende banaan is er weer, maar je gegevens zijn niet veilig

Telegraaf Media Groep, eigenaar van Hyves, gaat in ieder geval geen nieuwe Hyves oprichten, laat een woordvoerder weten. "Een herstart lijkt veel eenvoudiger dan het is. Maar het is een oud platform. Je kan niet zomaar met een druk op de knop weer online, dan komen er allemaal privacy-problemen bij kijken."

Verder heeft TMG nog niet het gevoel dat de vraag om het platform echt heel serieus is. "We zien het nog steeds als een hang naar nostalgie. Mensen vinden het leuk om over de dansende banaan te praten, maar het valt mee hoeveel mensen echt het platform terug willen."

Gaan met de banaan

Het bedrijf staat wel open voor nieuwe initiatieven. "We nodigen graag een website als Hyven.nl uit om hun businessplan hier te komen bespreken. Dat wil niet zeggen dat we het gaan gebruiken, maar we staan er wel voor open. We vragen ze dan ook meteen om onze naam niet meer te gebruiken, natuurlijk."

Maar zelf onderneemt TMG geen actie. Die échte officiële dansende banaan laat dus nog even op zich wachten.