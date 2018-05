Vragenlijst voor Trump van aanklager Mueller in handen The New York Times

Robert Mueller, de speciaal aanklager die onderzoek doet naar de Russische inmenging bij de Amerikaanse verkiezingen, heeft zeker veertig vragen die hij aan president Trump wil stellen voor zijn onderzoek. De lijst met vragen is in handen van The New York Times.

De vragen gaan onder meer over contact dat Trumps oud-veiligheidsadviseur Michael Flynn eind 2016 zou hebben gehad met de Russische ambassadeur in de VS. Ook gaan veel vragen over James Comey, die door Trump werd ontslagen als FBI-directeur. "Dit zegt wel iets over de richting van het onderzoek", vertelt correspondent Arjen van der Horst. "Een van de zaken die Mueller onderzoekt is of Trump de rechtsgang heeft belemmerd door dit Ruslandonderzoek te dwarsbomen. En Mueller probeert een antwoord te vinden op de vraag of het ontslag moet worden gezien als belemmering van de rechtsgang."

De lijst is opgesteld door advocaten van Trump, nadat zij gesproken hadden met het team van Mueller. Volgens The New York Times is de lijst "via iemand buiten Trumps team van juridische adviseurs" in handen van de krant gekomen.