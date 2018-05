Twintig maanden cel voor ontucht op kinderdagopvang De Bilt

De rechtbank in Utrecht heeft de 27-jarige pedagogisch medewerker Bart C. veroordeeld tot twintig maanden cel en tbs met voorwaarden voor ontucht met zeven meisjes, meldt RTV Utrecht. C. was medewerker bij buitenschoolse opvang Partou in De Bilt.

Tegen C. was dertig maanden cel en tbs met voorwaarden geƫist. Hij mag van de rechter geen contact met de slachtoffers en hun gezinnen hebben en mag ook niet meer in de gemeente De Bilt komen. Ook moet hij een schadevergoeding van 10.000 euro betalen. C was zelf niet bij de uitspraak aanwezig.

Pedagogisch medewerker

De ontucht vond plaats tussen januari 2016 en augustus vorig jaar. C. raakte de kinderen zelf niet aan, maar liet ze wel allerlei seksuele handelingen uitvoeren.

Zo liet hij zich door de meisjes in de leeftijd van 4 tot 10 jaar naakt betasten en in zijn kruis schoppen. Dat gebeurde als hij alleen met ze was in de wc's, tijdens verstoppertje spelen of op een door begroeiing afgeschermd veldje.

De ontucht kwam naar buiten toen twee van de meisjes tijdens het avondeten aan hun ouders vertelden dat ze een geheimpje hadden met meester Bart, "dat ze aan zijn piemel mochten zitten". Uiteindelijk deden de ouders van acht meisjes aangifte.

Impulsen

Volgens een psychiater en psycholoog die C. hebben onderzocht, heeft hij zijn seksuele impulsen niet onder controle. Hij richt zich op kinderen omdat hij zich bij hen minder schaamt en omdat ze minder snel zullen praten.

C. betuigde spijt van het misbruik, maar heeft volgens het OM niet altijd opening van zaken gegeven. Hij gaf in eerste instantie maar twee misbruikzaken toe.