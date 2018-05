Onderzoek: kwijtschelding straf kroongetuige kan best

De wens van het Openbaar Ministerie om geld te bieden aan kroongetuigen of hun volledige straf kwijt te schelden is helemaal geen slecht idee. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit Leiden.

Het OM wil het criminelen al langer aantrekkelijker maken om een belastende verklaring af te leggen over anderen. In een vergelijking met Duitsland, Italië en Canada stellen de onderzoekers dat de "Nederlandse barrières voor kroongetuigeninzet hoog zijn".

Het gebruik van kroongetuigen is controversieel, erkennen de onderzoekers. Zo wordt de betrouwbaarheid van verklaringen van getuigen die zelf ook zware criminelen zijn vaak betwist in de rechtszaal en daarbuiten. Een recente zaak waarin dat gebeurde was het Passageproces, over een reeks liquidaties in de Amsterdamse onderwereld tussen 1993 en 2006.

Levenslang

Hoofdverdachte Dino Soerel kreeg bij het gerechtshof levenslang na de omstreden verklaringen van kroongetuigen Peter la S. en Fred Ros. Hun verklaringen spelen ook een belangrijke rol in het proces tegen crimineel Willem Holleeder. "Het belangrijkste motief van kroongetuigen is niet het vertellen van de waarheid, maar er zelf beter van worden", zei emeritus hoogleraar rechtsvergelijking Anton van Kalmthout destijds tegen de Volkskrant. "In het geval van Peter La S. is de grens van betrouwbaarheid inmiddels wel bereikt."

Ros' straf werd gehalveerd: van dertig naar veertien jaar. La S. kreeg een langlopende lening van 1,4 miljoen euro van het OM, hoewel geld bieden aan kroongetuigen nu nog niet mag. Het gaat volgens documenten in handen van de NOS om een lening in het kader van het getuigenbeschermingsprogramma, dat in principe losstaat van de getuigendeal, maar ook door het OM wordt geregeld.

'Niets tegen bieden van geld'

"Gevoelsmatig stuit het bieden van geld tegen de borst", zegt de Leidse hoogleraar strafprocesrecht Jan Crijns, die het onderzoek leidde. "Maar je moet per situatie bekijken wat een goede afspraak is. Ik zie het verschil niet zo tussen een flinke strafvermindering en een som geld." Wel vindt Crijns dat er meer controle moet zijn op de getuigenbescherming, of dat de verantwoordelijkheid ervoor komt te liggen bij een andere instantie dan het OM. Dit moet de suggestie voorkomen dat het OM "deals sluit die niet in de haak zijn", zoals bij La S.

De betrouwbaarheid van getuigen blijft volgens Crijns een heikel punt. Ook, en misschien wel juist, bij een verruiming van de speelruimte moeten het OM en de rechter daar goed naar blijven kijken, zegt hij.

Opvallend is dat Crijns vooral heil ziet in een verruiming voor "kleinere vissen", die aan de rand staan van een criminele organisatie of verdacht worden van witteboordencriminaliteit, zoals fraude. "Een strafhalvering is helemaal niet aantrekkelijk bij een straf van bijvoorbeeld twee jaar", zegt Crijns. "Dat voordeel weegt niet op tegen het veiligheidsrisico omdat mensen op de voorgrond treden en een belastende verklaring afleggen over anderen." Onlangs werd de broer vermoord van Nabil B., die getuigt over de recente golf aan liquidaties.

'Kleine vissen, slecht idee'

De uitbreiding van kroongetuigeninzet naar kleine vissen die opereren buiten de zware, georganiseerde criminaliteit, vindt emeritus hoogleraar criminologie Cyrille Fijnaut een slecht idee. Fijnaut is verbonden aan de universiteit van Tilburg en niet betrokken bij het onderzoek. Hij was een belangrijke adviseur van de commissie die in de jaren 90 de nu nog geldende regels rond de inzet van kroongetuigen heeft gemaakt.

Toen al pleitte Fijnaut voor "meer manoeuvreerruimte" voor justitie om deals te sluiten. Nog steeds is hij daar voorstander van, mits de kroongetuige niet te veel en selectief wordt gebruikt.

"In mijn ogen moet je de regeling gebruiken voor mensen die zwaar in de misdaad zitten. Daar zijn grote successen geboekt, in Italië met de Siciliaanse maffia en in de VS met de cosa nostra. Kroongetuigen kwamen uit de inner circle van de veroordeelden, waar de echte winst kan worden behaald."

Een groot probleem van het onderzoek is dat de conclusies niet zijn afgestemd op de criminele realiteit, vindt Fijnaut. "Juridisch-theoretisch zit het prima in elkaar. Maar nergens wordt een beeld geschetst van de huidige ontwikkeling van de zware misdaad in Nederland. Pas als je dat goed weet, kun je de kroongetuigeninzet erop afstemmen."