Borneose beekkever voortaan bekend als Grouvellinus andrekuipersi

Er was al een tulp naar hem vernoemd en een planetoïde, maar sinds vandaag is ruimtevaarder André Kuipers ook de trotse naamgever aan een nieuwe keversoort; de Grouvellinus andrekuipersi.

De kever werd ontdekt door wetenschapsjournalist Corlijn de Groot tijdens een expeditie op Borneo. Tijdens dezelfde expeditie werd nog een kever gevonden, die is vernoemd naar de Amerikaanse acteur Leonardo DiCaprio.

Kwetsbaar

De Groot schreef een wedstrijd uit voor een originele naam voor de kever en biologiestudent Auke-Florian Hiemstra stelde voor het insect naar André Kuipers te vernoemen, vanwege zijn grote inzet voor het milieu.

"Kuipers zag als astronaut de aarde vanuit de ruimte en beleefde het 'Overview Effect'. Hij zag plotseling hoe kwetsbaar de aarde is en realiseerde zich dat we voorzichtig met onze planeet om moeten gaan."

Uit handen van Hiemstra kreeg Kuipers de wetenschappelijke publicatie in Zookeys uitgereikt, waarin de kever met zijn nieuwe naam beschreven staat.

Beekkever

De Grouvellinus andrekuipersi is een echte beekkever. Hij werd gevonden in een gebied op Borneo met veel schoon en zoet water. Beekkevers leven op stukjes hout in beekjes en eten voornamelijk de bacteriën die op het hout groeien. De Grouvellinus andrekuipersi komt waarschijnlijk alleen in Borneo voor.

Het is niet de eerste keer dat er dieren en insecten worden vernoemd naar beroemdheden. Zo werd een garnaal met felroze scharen en een goed gevoel voor drummen vernoemd naar de Britse rockband Pink Floyd en een vlieg met forse armen naar Arnold Schwarzenegger.

Ook Donald Trump kreeg een diersoort naar zich vernoemd. De mot Neopalpa donaldtrumpi heeft een geel-oranje 'kapsel' dat grote gelijkenis vertoont met dat van de Amerikaanse president.