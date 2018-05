OM eist zes jaar tegen man voor 'online verkrachtingen'

Tegen een 54-jarige man uit Kerkrade is zes jaar gevangenisstraf geƫist voor het misbruiken van minderjarige meisjes via internet. Hij kwam met hen in contact via het chatkanaal van een spelletjeswebsite. Tussen 2011 en 2016 benaderde hij zo'n 190 meisjes, allemaal jonger dan 16. De jongste was 8 jaar oud.

De man had geen fysiek contact met de meisjes, maar volgens het Openbaar Ministerie moet de man wel veroordeeld worden voor verkrachting. Hij drong erop aan dat ze seksuele handelingen bij zichzelf verrichtten.

Ook stuurde de man geregeld foto's en video's van zijn eigen geslachtsdeel naar zijn slachtoffers. "Deze meisjes kregen seksles van een pedo", zegt het OM.

Man deed zich voor als zijn zoon

Bij het benaderen van de meisjes gebruikte de man de Facebook- en mailgegevens van zijn 16-jarige zoon. De jongen was daardoor ook zelf even verdachte in de zaak. Saillant is dat de zoon zelf in het verleden ook slachtoffer is geweest van misbruik via internet.

Op de computer van de man vond justitie ook nog eens een flinke verzameling kinderporno. Het gaat om 4985 kinderpornografische filmpjes en foto's.

'Gewoon nieuwsgierig'

De man uit Kerkrade ontkent de verhalen niet, schrijft 1Limburg. "Ik was gewoon nieuwsgierig", zei hij tegen de rechter. "Nieuwsgierig naar de grenzen, hoe ver ik kon gaan." Ouders van slachtoffers hoorden de woorden geƫmotioneerd aan. De man zei geschrokken te zijn van zichzelf.