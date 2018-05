Franse helikopterpiloten beboet voor fratsen in Noord-Holland

Twee Franse helikopterpiloten hebben een boete gekregen voor het overtreden van verschillende luchtverkeersregels tijdens een vlucht van Amsterdam naar Texel. Ze moesten allebei 1000 euro betalen.

De helikopters met elk drie personen aan boord landden zondag op de heliport van Amsterdam en stegen een dag later weer op om naar Texel te vliegen. Vanaf dat moment ging er van alles mis, zegt de politie.

De piloten namen niet de verplichte route naar het oosten, maar vlogen naar het westen, waar ze in slecht weer terechtkwamen. Desondanks gingen ze door met 'op zicht vliegen' in plaats van met behulp van instrumenten. Met een goede voorbereiding had dat voorkomen kunnen worden, zegt de politie.

In een weiland

Onderweg naar Texel wilden de piloten vervolgens via het verkeersgeleidingsgebied van De Kooy in Den Helder vliegen, maar dat was vanwege de drukte niet mogelijk.

Daarna besloten de Fransen te landen in een weiland in de Wieringerwaard, omdat ze dachten dat ze niet genoeg brandstof hadden om Texel te halen. Achteraf bleek dat de tank nog vol genoeg zat. De afdeling luchtvaart van de politie sprak de piloten aan en gaf hun de bekeuring, waarna ze alsnog verder konden vliegen naar Texel.