Opluchting, maar ook teleurstelling over staalbesluit VS

Minister Kaag voor Buitenlandse Handel is enigszins opgelucht dat de vrijstelling van Amerikaanse staalheffingen is verlengd. "Dit geeft tijd om deze kwestie verder te bespreken", zegt ze. "Zowel de VS als de EU heeft hier baat bij." Voor de metaalindustrie is het besluit een domper. Metaalwerkgevers hadden liever gezien dat de heffingen definitief van tafel gingen.

"Handelstarieven zijn botte instrumenten die schade veroorzaken in de toeleveringsketens tussen Europa en de VS", zegt FME-voorzitter Ineke Dezentjé namens de sector. "Als de importheffing op staal en aluminium na 1 juni toch wordt doorgezet, ontstaat er een grote deuk in de jarenlange vertrouwens- en handelsrelatie."

In maart kondigde de Amerikaanse president Trump belastingen aan op de import van staal (25 procent) en aluminium (10 procent). De EU werd daar tijdelijk van vrijgesteld. Eigenlijk zou die heffing vandaag alsnog ingaan, maar de VS besloot de vrijstelling te verlengen tot 1 juni.

Onderhandelingen

Achter de schermen gaan de onderhandelingen gewoon door. "Uiteraard blijft de EU zich onverminderd inzetten voor een permanente uitzondering of, nog beter, eliminatie van de heffingen op staal- en aluminium", zegt Kaag. "Dit is van groot belang voor zowel producenten als andere bedrijven actief op deze markten. Evenals hun werknemers."

De minister vindt het belangrijk dat de Europese landen eensgezind blijven optrekken en benadrukt dat de EU niet de oorzaak is van de wereldwijde overcapaciteit aan staal en aluminium.