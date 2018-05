OM doet onderzoek naar Oostenrijkse blauwhelmen

Het Openbaar Ministerie in Wenen gaat onderzoek doen naar het optreden van Oostenrijkse blauwhelmen op de Golanvlakte in 2012. De VN-militairen lieten een groep Syrische agenten in een hinderlaag lopen, met negen doden tot gevolg.

De Oostenrijkers zaten tussen 1974 en 2013 op de Golanvlakte, in het grensgebied tussen Israël en Syrië. Ze maakten deel uit van een vredesmissie van de Verenigde Naties.

Controlepost

Vrijdag publiceerde het Oostenrijkse blad Der Falter een video die is aangeboden door een klokkenluider. De video is gemaakt door de Oostenrijkse militairen. Ze filmen dat een groep Syrische smokkelaars een hinderlaag opstelt.

Even later passeert een auto met Syrische agenten de controlepost waar de Oostenrijkers de wacht houden. Ze praten even met de Syriërs, maar zeggen niets over de hinderlaag. De wagen met de Syrische agenten rijdt even later recht op de hinderlaag af en alle negen politieagenten worden doodgeschoten.

Niet lang na het incident eindigde de Oostenrijkse bijdrage aan de VN-missie. Het is niet duidelijk of het incident daar iets mee te maken heeft. De Oostenrijkse minister van Defensie kondigde na publicatie door Der Falter al een onderzoek aan.